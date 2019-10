OPROEP. Blies u uw relatie nieuw leven in? Redactie

08 oktober 2019

11u05 0 Elke Clijsters en Jelle Van Damme zijn weer uit elkaar. De voormalige geliefden gaven hun relatie eerder dit jaar een tweede kans, nadat het koppel drie jaar uit elkaar was geweest. Het Laatste Nieuws zoekt soortgelijke verhalen.

Blies u uw relatie nieuw leven in en zijn jullie intussen nog steeds samen? Of is dat ondanks alle inspanningen toch niet gelukt? Stuur jullie verhaal naar celien.moors@dpgmedia.be, vergeet jullie contactgegevens niet, en misschien staat jullie verhaal morgen in de krant.