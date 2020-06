OPROEP. Betekende corona het einde van uw relatie? Redactie

08 juni 2020

14u19 0

Misschien kwam het door continu samen te zijn. Door discussies over het werk of de kinderen, zo dicht op mekaars lip. Of misschien was het net omgekeerd: u had een relatie op afstand, die door corona steeds afstandelijker werd en uitdoofde. Hoe dan ook, volgens de Federatie van het Notariaat (Fednot) waren er in mei een kwart meer echtscheidingen dan normaal.

Herkent u zich in deze cijfers? Was corona een vloek voor de liefde? Heeft u onlangs de scheiding ingezet na vele jaren huwelijk of heeft een prille relatie gewoon te weinig kans gekregen? Graag zien wij beknopt uw verhaal tegemoet voor een reportage in onze krant.

Stuur een mailtje naar nadine.vanderlinden@persgroep.be. Vergeet alstublieft uw contactgegevens niet.