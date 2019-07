OPROEP. Bent u medisch mismeesterd op vakantie? Redactie

30 juli 2019

De vakantie van Goedele Liekens is in mineur geëindigd. In het Spaanse stadje Estepona brak ze haar enkel en kwam naar eigen zeggen terecht in een ondermaats ziekenhuis, een “soort Fawlty Towers”-situatie. “Zo realiseer je je weer eens hoe goed de Belgische ziekenzorg is!”, klinkt het.

Heeft u op uw vakantie, nu of vroeger, ook eens een mindere ervaring gekend, op medisch vlak? Te weinig onderzoeken in Vietnam, of net te veel in Amerika, een operatie in Portugal die later moest worden rechtgezet…? Een infrastructuur en zorg die u even met de ogen deden knipperen? Of was het net omgekeerd: keek u op uw vakantiebestemming in pakweg Duitsland de ogen uit hoe u snel, professioneel en eigenlijk béter dan ooit u behandeld werd? Vonden dokters dààr wat hier al jaren over het hoofd werd gezien?

We horen graag uw ervaringen voor een reportage in onze krant. Mail naar nadine.vanderlinden@persgroep.be en vermeld alstublieft uw naam, leeftijd en telefoonnummer.