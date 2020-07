OPROEP. Ben jij jonger dan 25 en heb je al cosmetische ingreep achter de rug? Jonathan Bernaerts

03 juli 2020

12u13 1

Het aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat cosmetische ingrepen laat doen is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. Het gaat vooral om botoxprikken in het gezicht tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen.

Uw krant zoekt voor een artikel over deze kwestie getuigenissen. Bent u jonger dan 25 jaar en onderging u reeds een cosmetische ingreep? Laat het ons weten op jonathan.bernaerts@dpgmedia.be.