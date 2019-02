OPROEP. Als wat gaat jouw kind verkleed naar school tijdens carnaval? JOLE

28 februari 2019

18u45 0

Morgen is de laatste dag voor de krokusvakantie en dus gaan heel wat kinderen verkleed naar school om carnaval te vieren. Bij HLN.be zijn we natuurlijk ook benieuwd naar hoe jouw kind naar school gaat. Als prinses? Als superheld? Of misschien wel als politieagent of superster? Stuur ons je leukste filmpjes via video@hln.be!