Oprit E403 in Brugge afgesloten door olielek Jan Van Maele

26 november 2018

17u52

Bron: Eigen berichtgeving 0

Momenteel is in Brugge de oprit van de E403, komende van de E40 uit de richting van Oostende, voor alle verkeer dicht. Door een olielek ligt de weg er spekglad bij. De brandweer is ter plaatse om de snelweg met een chemisch product te reinigen.