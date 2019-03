Oprit E40 in Adinkerke richting Frankrijk tijdelijk afgesloten kv

06 maart 2019

01u50

Bron: Belga 0 De oprit van de E40 richting Frankrijk is in Adinkerke tijdelijk afgesloten. Alle verkeer in Adinkerke, dat op de E40 naar Frankrijk rijdt, wordt teruggestuurd naar Brugge, meldt de politie Westkust via Twitter.

Door een actie van de Franse douaniers aan de Eurotunnel in Calais was er ook voor het verkeer vanuit België de hele dag hinder. Zo stond er op een gegeven moment een file vanaf Veurne. De politie raadt automobilisten aan om voorlopig de afrit Veurne of Nieuwpoort te nemen.

Tijdens de actie wordt het vrachtverkeer naar het Verenigd Koninkrijk aan grondigere controles onderworpen. Zo willen de douaniers duidelijk maken hoe het er na de brexit aan toe zal gaan. Ze eisen onder andere meer personeel en een betere vergoeding voor nachtwerk. Die strikte toepassing van de regels veroorzaakte dinsdag al voor de tweede dag op rij kilometerslange files op de wegen naar de Eurotunnel en de Noord-Franse havens.

