Oppositiepartij PS wil "aanvalsplan tegen extreemrechts" TTR

06 september 2018

17u20

Bron: Belga 7 De Kamerfractie van oppositiepartij PS wil dat de federale regering met een "aanvalsplan tegen extreemrechts" komt. Zo reageert fractieleider Ahmed Laaouej op de Pano-reportage over het ultrarechtse Schild & Vrienden. Laaouej wil van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie weten wat ze de afgelopen vier jaar hebben ondernomen.

"Dat de Kamervoorzitter een dringende bijeenroeping van de commissie Justitie en Binnenlandse Zaken organiseert, is een goede zaak. Maar wat ik wil weten, is wat de federale regering gedurende vier jaar heeft gedaan tegen het gewelddadig extreemrechts en het discours dat erdoor is geïnspireerd", aldus Laaouej.



Hij had een vraag aan Justitieminister Koen Geens (CD&V) voorbereid na het rapport van de Staatsveiligheid over het gevaar van het gewelddadig extreemrechts. "Die vragen zijn des te meer aan de orde na de uitzending van de VRT", vindt de Franstalige socialist.

Hij eist dat de regering-Michel de hand aan de ploeg slaat en met een "aanvalsplan" komt. Er mag voor Laaouej geen straffeloosheid zijn voor dergelijke organisaties en voor wie een dergelijk discours hanteert, "je weet wie ik bedoel". De wederopstanding van het gewelddadig extreemrechts "komt niet vanuit het niets", gaat de PS'er voort, "want net na de installering moest een lid van de regering tekst en uitleg geven over zijn aanwezigheid op een verjaardagsfeest van collaborateur Bob Maes". (Vlaams minister Ben Weyts, staatssecretaris Theo Francken en Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe - allen N-VA - waren afgelopen weekend aanwezig op het verjaardagsfeest van Bob Maes, oud-Volksunie-senator en oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie (VMO), nvdr.)