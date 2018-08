Oppositiepartij PS vraagt om topman bpost tot de orde te roepen: "We hebben net een debat achter de rug voor het behoud van een kwalitatieve dienstverlening" AW

20 augustus 2018

18u15

Bron: Belga 0 Bereidt de top van bpost een volledige privatisering van het bedrijf voor? Dat vreest de PS op basis van de uitspraken die ceo Koen Van Gerven afgelopen weekend deed. Kamerlid Laurent Devin herinnert eraan dat het parlement nog niet zo lang geleden een nieuwe Postwet goedkeurde en dat bpost de regels moet naleven.

"Ik roep bevoegd minister Alexander De Croo op om Van Gerven tot de orde te roepen", aldus Devin. "We hebben net een belangrijk debat over bpost achter de rug waarin we hebben gevochten voor het behoud van een kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. En vandaag, aan het einde van de zomer, zouden we dat laten vallen? We verwachten iets anders van de baas van bpost, waarvan de overheid de hoofdaandeelhouder is", benadrukt Devin.



"Wanneer Van Gerven spreekt, richt hij zich tot de aandeelhouders op de beurs om de daling van de koers te neutraliseren, terwijl hij zich in de eerste plaats tot het publiek zou moeten richten", laakt het oppositielid. "Het is niet de fout van de postbodes dat de beurskoers slecht gaat. Je voelt dat er een plan achter zit. Men wil de bruid aantrekkelijker maken voor een regering die het idee om een overheidsbedrijf te privatiseren nooit heeft laten varen."

Geen dagelijkse postbedeling

In een interview in De Standaard opperde Van Gerven dit weekend niet langer een dagelijkse postbedeling te voorzien. De gewone brief verliest aan populariteit als gevolg van alle elektronische mogelijkheden. Er is sprake van verschillende postzegels in te voeren naar gelang van de prioriteit.

In de oorspronkelijke versie van de Postwet stond dat van de dagelijkse bedeling kon worden afgezien omwille van "uitzonderlijke geografische omstandigheden". Dat criterium werd nadien ingetrokken.