Oppositie wil debat over regeerakkoord uitstellen: “Geen begrotingscijfers? Geen debat” SPS

02 oktober 2019

22u18

Het Vlaams parlement moet vrijdag stemmen over het vertrouwen in de Vlaamse regering. Eén probleem: het moet dat zonder cijferwerk doen. Pas volgende week worden de begrotingstabellen verwacht. "Hallucinant" klinkt het bij de oppositie. Sp.a, Groen en Vlaams Belang hebben kersvers parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) gevraagd om het debat over het Vlaams regeerakkoord van vrijdag uit te stellen als het parlement de begrotingstabellen voor die tijd niet te zien krijgt. "Om het debat volwaardig te kunnen voeren, mét cijfers".

De vuurdoop van minister-president Jan Jambon begon vanmiddag al meteen met een krachtmeting met het parlement. Twistappel waren de begrotingscijfers: de parlementsleden krijgen die pas volgende week, maar moeten vrijdag al wel debatteren en stemmen over de regeerverklaring. De oppositie legde zich daar niet zomaar bij neer en eiste de cijfers te zien te krijgen, maar na een schorsing van de zitting won Jambon zijn eerste potje armworstelen met de oppositie.

“Ik kan het rapport van mijn kinderen ook niet beoordelen als er geen punten op staan”, zegt Rzoska. “We vroegen zonet aan de nieuwe parlementsvoorzitter Liesbeth Homans om ons tegen morgen (donderdag, red.) de krijtlijnen van de begroting 2020 ter beschikking te stellen. We vroegen eveneens advies aan de juridische dienst van het Vlaams parlement om minstens de krijtlijnen van de begroting 2020 voor te stellen.” Als het parlement de cijfers donderdag niet krijgt, dan vragen de groenen om het debat uit te stellen.

Ook sp.a wil het er niet zomaar bij laten. Fractieleider Conner Rousseau heeft parlementsvoorzitter Liesbeth Homans in een e-mail gezegd dat de fractie de begrotingstabellen nog voor vrijdag wil zien, “anders vragen we uitstel van het debat”. Rousseau spreekt van een ‘slap in the face’ van het parlement en een valse start voor de regering-Jambon. “Hoe kunnen we een deftig debat voeren als alle cijfers ontbreken? Nu moeten we discussiëren over de holle woorden van Jambon.”

Ook voor Vlaams Belang heeft een debat in het parlement weinig zin als dat parlement niet beschikt over de begrotingstabellen. “Ik wil er wel bij u op aandringen om alsnog de begrotingscijfers bij de regering op te vragen en voldoende tijdig aan het parlement te bezorgen om hierover met kennis van zaken te kunnen debatteren aanstaande vrijdag”, laat Janssens aan Homans weten. De Vlaams Belang-fractieleider vraagt zich af “of het - voor een parlement dat zichzelf en één van zijn voornaamste taken, met name de controle van de regering, ernstig neemt - wel zinvol is om het debat (...) te laten plaatsvinden?”

Investeringsregering

De zoektocht naar een sluitende begroting was een van de belangrijkste redenen dat een regeerakkoord in de laatste rechte lijn onverwacht langer op zich liet wachten. Of de budgettaire plannen ook kloppen, zullen de volksvertegenwoordigers niet kunnen nagaan voor ze hun vertrouwen moeten geven aan het parlement. Concrete cijfers waren amper te vinden in het regeerakkoord, en ook de gedetailleerde tabellen zullen dus nog niet beschikbaar zijn. Nochtans is dat cruciaal om de haalbaarheid van de doelstellingen te evalueren. Zonder cijfers vaart het parlement in feite blind bij de beoordeling van het regeerakkoord.

De nieuwe Vlaamse bewindsploeg wil een echte investeringsregering zijn, zo klonk het eerder deze week. Er moeten scholen gebouwd worden, de weginfrastructuur is toe aan modernisering, de wachtlijsten in de zorg moeten weggewerkt. Dat kost handenvol geld. Aan de inkomstenzijde zorgen onder meer de jobbonus en de verlaagde registratierechten bij de aankoop van een woning ervoor dat flink minder geld binnenkomt. Vanaf 2021 wil de regering ook aanknopen met een begroting in evenwicht. Voor 2020 wordt er op een tekort gerekend.

Jambon I wil bijvoorbeeld 120.000 nieuwe jobs creëren. Die hebben een dubbel positief effect: werkende mensen consumeren meer en doen de economie bloeien, en wegen minder zwaar op het sociaal vangnet. Het effect daarvan op de begroting wordt door regeringen wel eens overschat. De federale regering-Michel – met daarin dezelfde Vlaamse partijen – rekende zich al rijk met de maatregelen uit de jobsdeal die ze in de zomer van 2018 bereikte, nog voor die maatregelen in wetteksten gegoten waren.