Oppositie vindt dat regering te weinig doet om tweede golf te voorkomen

09 juli 2020

16u20

Bron: BELGA

De oppositie in de Kamer vindt dat de regering te weinig doet om te voorkomen dat er in ons land een tweede golf komt van de coronapandemie. De regering had richtlijnen en regels rond reizen in het buitenland moeten uitvaardigen en de mondmaskers in de winkels hadden al verplicht moeten zijn, klonk het donderdag tijdens het vragenuurtje.

“Ons land is op geen enkele manier voorbereid op een tweede golf”, zei Kristof Calvo (Groen). Eenvoudige maatregelen, zoals het verplichten van mondmaskers in winkels, zouden al genomen moeten zijn, meent hij. Nu zal de Nationale Veiligheidsraad pas volgende week woensdag over die kwestie beslissen.

De onduidelijkheid moet stoppen, het stuur moet worden vastgenomen. Kristof Calvo

Ook over reizen in het buitenland en wat er moet gebeuren met mensen die uit een risicogebied terugkeren, is de regering te laat in gang geschoten, oordelen verschillende oppositieleden. “De grenzen zijn sinds 15 juni open, gisteren pas is er een beslissing gevallen en vandaag is er nog geen kaart”, zei Calvo. “De onduidelijkheid moet stoppen, het stuur moet worden vastgenomen.”

“Er zijn geen lessen getrokken uit de krokusvakantie”, stelde Cathérine Fonck (cdH) vast. Sofie Merckx (PVDA) merkte op dat de experten van de GEES al begin juni wezen op de noodzaak aan een plan voor de vakantie. Bij de meerderheidspartijen wou Nawal Farih (CD&V) weten “waarom het zo lang duurde om ons voor te bereiden op de vakantie”. Florence Reuter (MR) wierp op dat de “code oranje” voor reizen naar het buitenland - waarbij reizen wordt afgeraden en quarantaine bij terugkeer wordt aangeraden - voor de touroperators “niet helemaal duidelijk” is.

Coherent blijven

Premier Sophie Wilmès zei dat de website met reisadviezen “zo vlug mogelijk, wellicht vandaag nog” zal worden aangepast. Over de mondmaskers in winkels zei de premier dat de GEES zich momenteel nog over de kwestie buigt en woensdag een advies zal uitbrengen op de Nationale Veiligheidsraad.

De premier beet ook van zich af. Ze wees er onder meer op dat er nog altijd beperkende maatregelen gelden. Sommigen willen die maatregelen volledig los laten en vragen tegelijk een tweede golf te vermijden, stelde de premier. “Wij proberen coherent te zijn.” Wilmès wees er ook op dat er bij een tweede golf zeker voldoende mondmaskers zijn voor de hulpverleners. Tegen eind augustus moet er een stock zijn van 200 miljoen chirurgische maskers en 33 miljoen FFP2-mondmaskers, het dubbel van wat nodig was om de eerste golf op te vangen.