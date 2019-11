Oppositie roept ideologische alarmbelprocedure in tegen besparingen Vlaamse regering DBA

27 november 2019

20u59

Bron: De Morgen 0 De oppositiepartijen in het Vlaams Parlement hebben een ideologische alarmbelprocedure ingeroepen tegen de besparingen in de socioculturele sector. Daarmee worden die besparingen uitgesteld. Kamer en Senaat moeten nu oordelen of het Vlaamse decreet discriminerend is.

De linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA hebben al weken felle kritiek op de besparingen door de Vlaamse regering. Ook de Vlaamse socioculturele organisaties moeten het met 6 procent minder subsidies doen. De oppositie heeft nu iets gevonden om die besparingen op de lange baan te schuiven: de ideologische alarmbelprocedure.

Die procedure kan gebruikt worden in de regionale parlementen om ideologische minderheden te beschermen. Daarvoor is de steun van een kwart van de parlementsleden nodig. De ideologische alarmbel werd nog maar één keer eerder geluid in Vlaanderen, bij het VTM-decreet in de jaren 1980.



Sp.a, Groen en PVDA vechten het decreet Sociaal-Cultureel Werk aan vanwege “discriminatie om ideologische en filosofische redenen”. Het decreet lijkt immers in de eerste plaats organisaties als de Federatie van Marokkaanse Verenigingen of KifKif te viseren.

2026

Daarmee belandt het dossier voorlopig in de koelkast en kunnen de voorgestelde aanpassingen niet in werking treden op 1 december. Kamer en Senaat moeten zich nu buigen over de vraag of het decreet discriminerend is.

N-VA is niet opgezet met het uitstel. “PVDA, sp.a en Groen vertegenwoordigen een vierde van de Vlamingen in het halfrond. Zij leggen de verantwoordelijkheid voor een decreet dat 100 procent Vlaamse materie betreft nu bij Kamer en Senaat”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans. “Wachten tot de volgende procedure wil zeggen dat we pas voor de subsidieperiode van 2026-2030 wijzigingen kunnen aanbrengen.”

Meer over politiek

Senaat

Sp.a

Kamer

PVDA