Oppositie reageert op zomerakkoord: "Statiegeld krijgt een eersteklas begrafenis"

21 juli 2018

14u13

Bron: Belga 1 De oppositiepartijen zijn niet onder de indruk van het zomerakkoord van de Vlaamse regering. Sp.a bestempelt het zomerakkoord van de Vlaamse regering als een "Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe". Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska is ontgoocheld: "Voor de betonstop zijn geen extra garanties, net als voor de bescherming van waardevolle bossen."

Groen ziet amper één lichtpuntje: de geplande invoering van de slimme kilometerheffing voor personenwagens, al wordt ook die beslissing overgelaten aan de volgende Vlaamse regering. Net als oppositiepartij Groen ontkent ook sp.a niet dat er positieve zaken in het zomerakkoord staan. De Vlaamse socialisten zijn onder meer tevreden over de uitfasering van verwarming op fossiele brandstoffen, het bannen van plastic wegwerpzakjes en de ambitie om het aantal gereden autokilometers te verminderen.

Maar fractieleider Joris Vandenbroucke vraagt zich af "welke concrete daden en resultaten we in de resterende maanden van deze regeerperiode nog mogen verwachten". "Alleen op die manier kan deze regering enige geloofwaardigheid geven aan wat vanochtend werd aangekondigd", klinkt het.

Afvalplan

Over het afvalplan is sp.a helemaal niet te spreken. Volgens de partij is Schauvliege gezwicht voor de lobby. "Men heeft de bedrijven en sector de kans gegeven om met een voorstel te komen, maar daar stond niets concreet in. Nu krijgen ze nog eens vijf jaar. Conclusie: het zwerfvuil blijft ook de komende vijf jaar liggen op onze stranden en wegen", aldus Vandenbroucke.

Vlaams parlementslid en kustburgemeester Steve Vandenberghe gaat een stap verder in zijn kritiek. "Dit afvalplan kan de afvalbak in", klinkt het ontgoocheld. "De Vlaamse regering kiest resoluut voor een verdere vervuiling van Vlaanderen. Zwerfvuil kost ons handenvol geld en de Vlaming ergert er zich dood aan. Het zwerfvuil zal blijven liggen op onze stranden en wegen. Deze beslissing zijn veel woorden met weinig impact. Het is niet serieus om de industrie nog vijf jaar extra te geven om hun streefdoelstellingen te halen om dan - heel misschien - statiegeld of een algemeen beloningssysteem in te voeren als ze hun doelstellingen niet halen." Ook Vandenberghe spreekt van "een overwinning van de industrielobby".

Statiegeld

Dat statiegeld op blikjes en plastic flessen niet wordt ingevoerd, is voor Groen vooral onbegrijpelijk. "Statiegeld krijgt hier een eersteklas begrafenis", stelt Rzoska. "Minister Schauvliege kondigde in 2014 al aan, dat na onderzoek in 2018 een definitieve beslissing zou worden genomen. De Vlaamse overheid zal het statiegeld niet invoeren, ondanks de vraag van een overweldigende meerderheid van de Vlamingen. Je moet maar even in een willekeurige berm kijken in Vlaanderen om te zien hoe wereldvreemd het is om een afvalplan zonder statiegeld voor te stellen."

De afspraken rond de betonstop en de boskaart zijn volgens Rzoska van Groen geen echt akkoord te noemen: "De Vlaamse regering kwakkelt verder, en minister Schauvliege wordt nog maar eens in haar hemd gezet. We hebben nog steeds geen garantie dat kwetsbare waardevolle bossen worden beschermd, noch dat er voldoende woonuitbreidingsgebieden geschrapt zullen worden. Een totaal gebrek aan moed bij de regeringspartijen, die meer denken aan de campagne dan aan wat goed is voor de Vlaming en het leefmilieu".

En ook het energieplan kan Groen niet overtuigen. De oppositiepartij spreekt daar van "een totaal gebrek aan ambitie wat hernieuwbare energie betreft". Rzoska: "Minister Tommelein spreekt trots over een verdubbeling van het aandeel groene energie van 6,6 procent nu naar 13 procent in 2030, maar om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen hebben we in 2030 30 procent hernieuwbare energie nodig. De Vlaamse regering legt de lat te laag".

Vlaams Belang: "Doorschuifministerraad"

Ook Vlaams Belang heeft kritiek op het zomerakkoord van de Vlaamse regering. De partij spreekt niet van een superministerraad, maar van een "doorschuifministerraad". "Een uitgebluste regering die er door verdeeldheid jarenlang niet in slaagde om fundamentele knopen door te hakken, bereikt nu compromissen waarvan ze de factuur niet zelf moet betalen en meer nog, die zouden moeten worden uitgevoerd door de volgende Vlaamse regering", zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Daar waar oppositiepartijen sp.a en Groen links en rechts nog positieve elementen zien in het zomerakkoord, lijkt Vlaams Belang negatief over de hele lijn.

Zo is de partij absoluut niet tevreden met de akkoorden rond het afvalplan, de betonstop en de boskaart. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin: "Het afvalplan is met de afgesproken 'proefprojecten' inzake statiegeld een wel erg flauw compromis tussen N-VA en Open Vld enerzijds en CD&V anderzijds. Wat betreft de betonstop is nu een oplossing op lange termijn voorzien, maar over de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van open ruimten wordt opnieuw niet gesproken: de toenemende immigratie -140.000 nieuwkomers in 2017- die verantwoordelijk is voor veruit het grootste deel van de bevolkingstoename in Vlaanderen."

"Nieuwe regelneverij"

En ook over de geplande kilometerheffing voor personenwagens is de uiterst rechtse oppositiepartij niet te spreken. "Ik had gehoopt dat het fiasco van de kilometerheffing voor vrachtwagens die heeft geleid tot een toename van het sluipverkeer met alle daaraan verbonden gevaren in onze dorpskernen, de regering tot realisme had aangezet. Dit blijkt niet het geval te zijn", zegt fractieleider Chris Janssens. "Nieuwe regelneverij dus waarbij de overheid bewaakt hoeveel kilometers iedereen rijdt, met de mensen die om één of andere reden geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer als belangrijkste slachtoffers."

Die "regelneverij" is volgens Vlaams Belang trouwens een rode draad in de beslissingen van de Vlaamse regering. "Nog maar enkele maanden geleden klaagde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan dat er "elke dag een nieuw verbod" wordt ingevoerd. Mevrouw Rutten kan vandaag best even in de spiegel kijken", besluit Janssens.

