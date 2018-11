Oppositie over voorontwerp rond schadevergoeding terreurslachtoffers: “Dit is onaanvaardbaar” TTR

14 november 2018

13u20

Bron: Belga 1 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kreeg vandaag de wind van voren in de Kamercommissie Justitie. Zijn voorontwerp van wet om slachtoffers van toekomstige terreuraanslagen beter en sneller te vergoeden, stuit de oppositie tegen de borst. "Ik ben furieus. Dit gaat totaal in tegen wat de onderzoekscommissie heeft aanbevolen en tegen wat slachtofferverenigingen vragen", fulmineerde PS-Kamerlid Laurette Onkelinx.

Minister van Werk Kris Peeters werkte eerder dit jaar in samenspraak met de verzekeringssector een nieuw systeem uit om slachtoffers van toekomstige aanslagen beter en sneller te vergoeden. Samengevat: elk slachtoffer - ongeacht of die verzekerd is - moet vergoed worden. Per slachtoffer zal één verzekeraar het dossier beheren en om te bepalen welke verzekering moet tussenkomen, komt er een cascadesysteem: eerst een arbeidsongevallenverzekering, als die niet geldt komt de familiale verzekering tussen en als die allebei niet kunnen, moet het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds een verzekeraar aanduiden.

De minister kwam het voorontwerp van wet vandaag toelichten in de Kamercommissie Justitie, maar kreeg daarbij de wind van voren van de oppositie. "Ik ben furieus over dit voorstel", zei PS-Kamerlid Laurette Onkelinx. "Dit gaat totaal in tegen wat de onderzoekscommissie heeft aanbevolen en wat slachtofferverenigingen hebben gevraagd. De regering neemt haar verantwoordelijkheid niet en dat is niet aanvaardbaar."

Federaal fonds

Volgens Onkelinx riskeert het nieuwe systeem een ongelijke behandeling van slachtoffers, omdat niet alle verzekeraars de dossiers op dezelfde manier behandelen. Bovendien legt de regering de grens voorlopig op aanslagen met maximum 50 slachtoffers en een geraamde schade onder de 200 miljoen euro om meteen over te gaan tot een automatische vergoeding van 100 procent van de schade. “Compleet arbitrair", volgens Onkelinx. Ze pleitte voor de oprichting van een federaal fonds dat zelf instaat voor de uitbetaling van de slachtoffers waarna het de schade op de verzekeraars kan verhalen, naar Frans voorbeeld.

Als hetzelfde plafond van 1,2 miljard euro gehanteerd wordt, gaan we dan niet de facto komen tot een situatie waarin de slachtoffers niet worden vergoed. Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld)

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke sloot zich daarbij aan, en benadrukte dat de expertises door experten van verzekeraars objectief moeten gebeuren. "Dat is een heel groot probleem, en ik vraag u daarvoor garanties in te bouwen in het wetsontwerp." Van Hecke vindt ook dat de minister "eens met de slachtofferverenigingen aan tafel moet zitten". "Ik hoop dat ze dan hun briefwisseling met de verzekeraars bij hebben en dat u dan misschien wat harder op tafel zult slaan."

Georges Dallemagne (cdH) reageerde "teleurgesteld". "Wat hier op tafel ligt is van een immense complexiteit. De verenigingen en wij vinden ons niet meer terug in de voorstellen die hier voor ons liggen.” Ook Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter stelde zich vragen bij het systeem. "Als hetzelfde plafond van 1,2 miljard euro gehanteerd wordt, gaan we dan niet de facto komen tot een situatie waarin de slachtoffers niet worden vergoed", klonk het.

Ik ben onaangenaam verrast door de snelheid waarmee sommigen dit voorstel neerhalen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

Verdere bespreking

Minister Peeters benadrukte dat het voorontwerp nog in de kinderschoenen staat. "Het is nog niet besproken in de regering. Ik ben onaangenaam verrast door de snelheid waarmee sommigen dit voorstel neerhalen, zonder de tekst nog maar gezien te hebben." De grens van 50 slachtoffers en 200 miljoen euro is er "om te verzekeren dat we budgettair niet in de problemen komen, maar kan even goed op 60, 70 of 80 slachtoffers", zei hij. Peeters benadrukte dat hij "alle opmerkingen meeneemt" in de verdere bespreking van de tekst.