Oppositie: “Nu weten we waarom de Vlaamse regering de cijfers heeft achtergehouden” ADN

07 oktober 2019

14u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 198 "De cijfers bevestigen wat we vreesden: er wordt bespaard op kinderen, de wachtlijsten in de zorg zullen alleen maar langer worden en een huis kopen wordt duurder", zegt sp.a-fractieleider Conner Rousseau in reactie op de begrotingscijfers van de Vlaamse regering. "Het staat er nu zwart op wit. Nu weten we waarom de regering de cijfers de voorbije dagen heeft achtergehouden", aldus Rousseau. Voor het Vlaams Belang bevestigen de documenten dat er van een echte ommezwaai in het Vlaamse beleid geen sprake is. “De hardwerkende Vlaming wordt koud gepakt”, klinkt het.

De Vlaamse regering heeft vandaag de veelbesproken begrotingscijfers bekendgemaakt. Die cijfers geven niet alleen een overzicht van de 1,65 miljard euro aan extra geplande investeringen, maar ook van de ruim 2,2 miljard euro aan besparingen die de regering-Jambon plant.

“Nougatbollen”

Volgens oppositiepartij sp.a tonen de cijfers onder meer aan dat er minder geld naar kinderen gaat. "Uit de cijfers blijkt dat er 107 miljoen euro bespaard zal worden door te morrelen aan de index van de kinderbijslag. Dat betekent dat er minder geld naar kinderen gaat", zegt Rousseau.



Hij vreest ook langere wachtlijsten voor personen met een handicap. "In het regeerakkoord staat dat de wachtlijsten teruggedrongen zouden worden. Nougatbollen. De meerjarenplanning bevestigt het cijfer van 270 miljoen euro dat in de pers reeds circuleerde. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft al laten weten dat dit ruim onvoldoende is, en de wachtlijsten met dit beperkte budget alleen maar langer gaan worden." Bij Vlaams Belang klinkt hetzelfde geluid.

Woonbonus

Het wordt volgens Rousseau ook duurder om een huis te kopen. "De schrapping van de woonbonus wordt niet gecompenseerd door de registratierechten met amper één procentje te doen dalen. De schrapping van de woonbonus (327 mio) kost de gezinnen deze legislatuur alleen al twee keer zoveel als de verlaging van de registratierechten (140 mio). Een huis kopen wordt dus duurder.”

Dezelfde strategie

“De facto hanteert de regering-Jambon I dezelfde strategie als haar voorganger om de cijfers op orde te krijgen”, klinkt het bij Vlaams Belang. “Besparingen doorvoeren vooral op de eigen organisatie, onderwijs en wat andere gesubsidieerde diensten enerzijds, en het doorvoeren van een reeks verkapte belastingverhogingen anderzijds.”

Het blijkt dus andermaal de hardwerkende Vlaming te zijn die de rekeningen van de Vlaamse regering op orde moet krijgen

“Ook nu wordt de factuur dus weer doorgeschoven naar de burger, via vooral de afschaffing van de woonbonus, de niet-indexatie van bepaalde kinderbijslagen, maar ook bijvoorbeeld de vermindering van de aftrekbaarheid van de dienstencheques. Ook de verhoging van de kilometerheffing voor vrachtwagens zal ongetwijfeld rechtstreeks worden doorgerekend aan de consument. Het blijkt dus andermaal de hardwerkende Vlaming te zijn die de rekeningen van de Vlaamse regering op orde moet krijgen.”

“Wie werkt, spaart en onderneemt, wordt door deze N-VA-regering niet beloond maar gestraft”, concludeert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Elektriciteitsfactuur

“Van de in het vooruitzicht gestelde verlaging van de elektriciteitsfactuur is geen sprake meer”, klinkt het nog. “De dure eed van minister Lydia Peeters om die factuur met 30 procent te doen dalen door de kosten eruit te halen die niets te maken hebben met het verbruik bleken woorden in de wind. Het gemiddelde Vlaamse gezin betaalt jaarlijks maar liefst 300 euro aan verkapte belastingen via zijn elektriciteitsfactuur en dat zal ook met deze regering zo blijven.”

Rechten en plichten

“Wat deze regering vooral niet doet, is wat ze nochtans wel beweert te doen, namelijk de rechten en de plichten in overeenstemming brengen”, stelt Chris Janssens. “Ik stel immers vast dat immigranten zonder ook maar één cent bijgedragen te hebben aan onze sociale zekerheid hier nog steeds beroep zullen kunnen doen op kinderbijslag, sociale huisvesting en andere sociale voorzieningen. Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat de Vlaming opnieuw in zijn portefeuille mag tasten, terwijl het gratisbeleid voor immigranten grotendeels overeind blijft.”

PVDA: “Ordinair besparingskabinet”

De PVDA noemt de nieuwe Vlaamse regering een “ordinair besparingskabinet”. “Als Jambon denkt dat hij op deze manier tegemoetkomt aan het signaal dat de kiezer op 26 mei heeft gegeven, dan heeft hij er werkelijk niets van begrepen”, zegt Vlaams fractieleider Jos D’Haese.

Volgens PVDA zullen de besparingen in de eerste plaats de gewone Vlamingen raken. D’Haese verwijst naar de woonbonus, de kinderbijslag en de dienstencheques. “Ondanks alle mooie verkiezingsbeloftes en de goednieuwsshow van vorige week zit deze regering opnieuw in de portefeuille van de Vlaamse gezinnen. Ook op cultuur, media, sociaal werk, gezinszorg en nog veel andere domeinen wordt bespaard. Is dat het warme Vlaanderen van Jambon?”, vraagt D’Haese zich af.

Hij vreest dat de besparingen nefaste gevolgen zullen hebben. “De wachtlijsten in de zorg voor personen met een handicap zullen toenemen, de wachtlijsten voor sociale woningen zullen toenemen en de wachtlijsten in de jeugdzorg zullen toenemen. Dat is de realiteit van deze besparingen”, voorspelt D’Haese. “Nu is ook duidelijk waarom de regering-Jambon zo fors van leer trekt tegen nieuwkomers. Dat is een pure zondebokstrategie om te verbergen dat het leven voor gewone werkende mensen duurder wordt en dat deze regering opnieuw forse besparingen doorvoert.”