Oppositie neemt verdeeldheid regering over VN-migratiepact op de korrel IB TTR TT

14 november 2018

16u00

Bron: Belga 52 In de Kamer heeft de oppositie de regering op de korrel genomen over de verdeeldheid rond het VN-migratiepact. Premier Charles Michel zei dat dit pact nog in verschillende landen voorwerp is van debat.

Vanmorgen werd duidelijk dat N-VA het Global Compact for Migration niet steunt, toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in De Standaard zei dat de regering het niet zal ondertekenen. Premier Charles Michel hand nochtans eind september, tijdens de algemene vergadering van de VN in New York, gezegd dat ons land het pact in december zou tekenen in Marrakesh. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) nam deze voormiddag gas terug en zei dat de regering nog geen beslissing had genomen.

In de Kamer wou de oppositie weten wat nu het standpunt van de regering is. Premier Michel zei dat er tot in september geen probleem bleek met de tekst. Pas in de weken nadien zijn er vanuit verschillende landen vragen gerezen, onder meer over het bindend karakter van de tekst en de gevolgen ervan voor de soevereiniteit van de lidstaten.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) reageerde “tevreden” op het antwoord van de premier. “U twijfelt, u krabbelt terug”, zei Dewinter, voor wie het pact “een vrijgeleide” is voor ongecontroleerde migratie of een “rechtencatalogus voor al wie naar Europa wil komen”.

“Hefboom naar continent zonder grens”

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) noemde het pact “een hefboom naar een continent zonder grens”. Hij zei dat Francken tijdens de twee jaar durende onderhandelingen niets had ondernomen om de tekst bij te sturen, wat nu niet meer kan. “In Marrakesh wordt niet getekend, maar gestemd. U zal in de minderheid worden gesteld omdat u twee jaar niets heeft gedaan”.

Groen en socialisten vonden dat de regering het pact moet ondertekenen. De groenen dienden daarvoor zelfs een resolutie in. “U lijkt te plooien voor Dewinter en Francken”, zei Kristof Calvo aan de eerste minister. “Zijn we een voortrekker binnen de VN of zijn we de verenigde club van populisten?”

Premier Michel sneerde in zijn antwoord naar de PS-oppositie, die volgens de premier lessen over politiek fatsoen beter richting sp.a zou sturen. In Zelzate smeedde sp.a afgelopen weekend een coalitie met de extreem-linkse PVDA.

Volgens sp.a-Kamerlid Monica De Coninck moest de uithaal van de premier “enkel zijn onmacht verbloemen”.

Gevoelig dossier

Na Franckens duidelijke afwijzing nuanceerde Jambon het standpunt van de N-VA vanmiddag. “De analyse van en de discussie over het pact is bezig in de schoot van de regering. N-VA zal bij monde van Jan Jambon als vicepremier het standpunt toelichten. Dit is een gevoelig dossier dat moet besproken worden waar dat thuishoort, in de regering”, stelde woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

De krant De Standaard meldde vandaag onder aanhaling van de woordvoerster van Francken dat N-VA de tekst niet zou tekenen, maar zo ver is het dus nog niet. “Ten opzichte van vorige vrijdag is er niets veranderd”, verduidelijkt de woordvoerder van Jambon.

Gesprekken

Vrijdag boog het kernkabinet zich een eerste keer over het migratiepact. De topministers spraken er af dat experts zich verder zouden buigen over de tekst en dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Europees niveau gesprekken zou voeren over een aantal punten in het pact.

In het pact van de VN worden niet-bindende afspraken gemaakt, onder meer om migratie zo ordentelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal in december - na een proces dat in 2016 van start ging - ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakesh. Maar steeds meer landen maken er voorbehoud tegen. Onder andere Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en de Verenigde Staten zullen de tekst niet tekenen, en vandaag besliste ook Tsjechië niet te zullen tekenen.

“Menu van beleidsacties”

In een tussenkomst in het Europees Parlement stelde eurocommissaris voor Humanitaire Hulp Chrystos Stylianides dat hij een antwoord wil bieden op “verschillende misverstanden” die de ronde doen over het VN-migratiepact.

Zo hamerde Stylianides erop dat de tekst “niet wettelijk bindend” is. “Dit zal geen wettelijke verplichtingen voor staten creëren. Het is een menu van beleidsacties en goede praktijken, waaruit lidstaten kunnen putten om hun nationaal migratiebeleid uit te voeren. Meer zelfs, het is volledig in overeenstemming met het principe van nationale soevereiniteit en respecteert volledig het soevereine recht van staten om hun nationaal migratiebeleid te bepalen”, zei de commissaris.

Stylianides beklemtoonde alvast dat het pact an sich geen migratie aanmoedigt. “Het pact moedigt migratie niet aan, maar ontmoedigt het ook niet. Wat het pact beoogt, is dat migratie op een veilige en ordelijke manier plaatsvindt”, verduidelijkte de commissaris, die in Straatsburg het woord voerde namens de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Federica Mogherini.