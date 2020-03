Oppositie neemt financiering klimaatplannen Somers op de korrel: “Onvoorstelbaar gemiste kans” LH

04 maart 2020

16u10

Bron: Belga 1 In het Vlaams Parlement heeft de verzamelde oppositie kritiek geleverd op de klimaatplannen van Vlaam minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Vooral de financiering van de plannen bleef volgens de oppositie onduidelijk. "Een onvoorstelbaar gemiste kans", zo zei sp.a-parlementslid Bruno Tobback. Volgens minister Somers onderschatten de critici de "slagkracht van de lokale besturen" en "hoeft niet elke maatregel geld te kosten".

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers pakte vandaag uit met een eigen klimaatplan. Daarmee wil hij alle burgemeesters overtuigen hun duit in het zakje te doen om de Vlaamse CO2-uitstoot terug te dringen. Voor de financiering rekent hij op de bijna 20 miljard euro die de komende jaren vanuit Vlaanderen naar de steden en gemeenten vloeit en op een stukje uit het Klimaatfonds. Zelf trekt hij 1 miljoen euro uit.

In het vragenuurtje in het Vlaams Parlement werd de Open Vld-minister aan de tand gevoeld over zijn klimaatplannen. Zo kreeg Somers onder meer de kritiek dat hij in de plaats wil treden van Vlaams klimaatminister Zuhal Demir (N-VA). "U geeft haar eigenlijk een brevet van onvermogen", zo zei Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy.

Somers bestempelde die kritiek als "framing". Volgens hem is binnen het Vlaamse klimaatplan afgesproken dat elke minister op zijn terrein met voorstellen en maatregelen mag komen. "Klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het heeft geen zin de ene minister tegen de andere uit te spelen", klonk het.

6 miljoen bomen

Verschillende oppositiepartijen drongen bij Somers ook aan op meer duidelijkheid over de financiering van zijn plannen. De Open Vld-minister somde een reeks mogelijke maatregelen op, gaande van het planten van meer dan 6 miljoen bomen tot het stimuleren van renoveren en deelmobiliteit, maar de oppositie bleef op haar honger zitten over het financiële plaatje.

Sp.a-parlementslid Bruno Tobback noemde het uitblijven van die duidelijkheid of bijkomende engagementen "onvoorstelbaar jammer". "Aan praatjes groeien geen blaadjes. Dit is een onvoorstelbaar gemiste kans. Eigenlijk is er veel meer nodig, maar u staat hier met lege handen", aldus Tobback.

Volgens minister Somers onderschatten de critici de slagkracht van de lokale besturen. "Niet elke maatregel hoeft trouwens geld te kosten", aldus Somers, onder meer verwijzend naar initiatieven van lokale besturen om deelmobiliteit te ondersteunen.

Meer over Bart Somers

politiek