Oppositie misnoegd: Charles Michel geeft verstek voor Kamer, maar wordt gesignaleerd in Brussel kv

21u51

Bron: Belga 1 Photo News Meryame Kitir De oppositie heeft vanavond een motie ingediend om premier Charles Michel onmiddellijk in de Kamer op te vorderen over het Energiepact. De premier had eerder aangekondigd dat het niet mogelijk was naar het parlement af te zakken, maar nu blijkt dat de eerste minister aan het einde van de namiddag reeds in Brussel was gearriveerd vanuit Parijs.

"Het zou getuigen van misprijzen voor het hele parlement indien hij vandaag niet komt", stelde sp.a-fractieleidster Meryame Kitir. Ahmed Laaouej (PS) ging nog een stapje verder. "Heeft men niet de waarheid verteld aan het parlement? Heeft men bewust het parlement op het verkeerde been gezet?"

Eerder op de dag had de premier aangekondigd dat het niet mogelijk was het debat in de Kamer over het Energiepact bij te wonen. De eerste minister heeft internationale verplichtingen. Zo vond in Parijs een vergadering plaats over de strijd tegen het jihadisme in de Sahelregio, terwijl morgen een Europese top in Brussel op de agenda staat.

De oppositie was al misnoegd toen bleek dat er morgenochtend wel een vergadering van het kernkabinet in Brussel plaatsvindt, maar dat de premier alsnog niet naar de Kamer zou komen. Dat op de Franstalige televisie te zien was hoe Michel rond 17.30 uur in Brussel-Zuid aankwam, zette deze avond helemaal kwaad bloed. "Dit gaat te ver", laakte Jean-Marc Nollet (Ecolo).

Daarop diende de oppositie een motie in om de premier onmiddellijk naar de Kamer te sommeren. Maar omdat de meerderheid onvoldoende in aantal was, moest de stemming worden uitgesteld en werd de vergadering een uur geschorst.