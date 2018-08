Oppositie én meerderheid verdeeld over 'Mens en Samenleving'. Van welk vak mag volgens u een lesuur worden geschrapt? mvdb

27 augustus 2018

11u46

Bron: Belga 7 Leerlingen van katholieke secundaire scholen krijgen vanaf september 2019 in het eerste middelbaar het nieuwe vak 'Mens en Samenleving', waarin mediawijsheid, ondernemingszin en burgerschap centraal staan. Om daar ruimte voor te maken moet één uur Nederlands sneuvelen in het lessenrooster, alsook een uur plastische opvoeding.

Regeringspartij CD&V, de partij van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits, is voorstander van de huidige plannen. Dat daarvoor een lesuur Nederlands wordt opgeofferd, is volgens Vlaams parlementslid Kathleen Helsen geen probleem. “Als dit vak in het Nederlands gegeven wordt en de leerkracht schenkt ook aandacht aan correct spreken, schrijven en begrijpend lezen van teksten rond mens en maatschappij zie ik geen verlies in het schrappen van een uur Nederlands."

Collega-meerderheidspartij N-VA staat wel achter het vak ‘mens en samenleving’, maar vindt niet dat daarvoor een lesuur Nederlands mag verdwijnen. "Waarom moet er net een uur Nederlands verdwijnen? En waarom moet het vak ‘mens en samenleving’ twee uur zijn? Als men dat vak nu één uur zou geven, dan moet er geen uur verdwijnen”, aldus onderwijsspecialist Koen Daniëls.

Oppositiepartij sp.a reageert gemengd. "Sp.a is voorstander van elk initiatief om burgerschap en samenleven te versterken, maar hiervoor een uur Nederlands schrappen is een foute keuze", zegt parlementslid Caroline Gennez.

"Waarom schrapt men geen uur godsdienst? Momenteel krijgen kinderen twee uur godsdienst. Ons voorstel: vervang één uur godsdienst door een uur burgerschap als eerste stap naar ons uiteindelijke doel: godsdienstlessen als een optie buiten het vast curriculum voor wie dat wil en burgerschap als verplicht onderdeel voor alle leerlingen, ongeacht de koepel."

POLL: Waar vindt u dat een lesuur mag worden geschrapt om ruimte te maken voor het nieuwe vak?

Poll Van welk vak mag een lesuur worden geschrapt in het eerste middelbaar om ruimte te maken voor 'Mens & Samenleving'? Aardrijkskunde

Biologie

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke Opvoeding

Muzikale Opvoeding

Nederlands

Technologische Opvoeding

Wiskunde Aardrijkskunde 1%

Biologie 0%

Frans 3%

Geschiedenis 2%

Godsdienst 67%

Lichamelijke Opvoeding 2%

Muzikale Opvoeding 20%

Nederlands 1%

Technologische Opvoeding 2%

Wiskunde 2%