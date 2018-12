Oppositie bikkelhard voor Michel: "Hallucinant dat we geen antwoord krijgen op een simpele vraag. Charles, c'est fini” SVM DVDE

18 december 2018

17u38

Bron: Belga 11 Sp.a wil dat premier Charles Michel vandaag een regeerverklaring voorlegt en het vertrouwen vraagt aan het parlement. Dat herhaalde fractieleidster Meryame Kitir. “Het is hallucinant dat we geen antwoord krijgen op een eenvoudige vraag van het parlement aan een premier wiens regering veranderd is. Wat is uw plan?” Groen legt de premier in een motie van aanbeveling dan weer vier voorwaarden op voor samenwerking.

Michel en zijn oranje-blauwe minderheidsregering kregen in de Kamer een waslijst aan interpellaties over zich heen. “U heeft een week de tijd gekregen om te overleggen en u deed dat vooral met rechtse partijen. Er is nog niets veranderd: er is geen regeerverklaring, geen plan, er heerst nog altijd chaos”, wierp Kitir de premier voor de voeten.

“Vorige week was er een ordemotie met de vraag een duidelijk plan te presenteren en het vertrouwen te vragen in het parlement. Wat is uw antwoord: gaat u dat gewoon langs u neerleggen, of niet?”

“Vier jaar sociale afbraak”

Kitir herhaalde ook dat sp.a niet van plan is de regering te depanneren voor bepaalde dossiers als “het beleid van vier jaar sociale afbraak wordt voorgezet”. “Onze partij is van dag één heel duidelijk geweest: u kunt in die omstandigheden niet op onze steun rekenen. Dus u moet duidelijk zijn: wat is uw plan?”

De socialisten hadden eerder al aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen als de premier het vertrouwen niet zelf vraagt. De groenen willen die motie steunen als de premier niet ingaat op hun motie van aanbeveling.

Groen: “Ofwel oprechte samenwerking, ofwel naar de koning”

De ecologisten leggen de klemtoon op scherpere klimaatambities, het optrekken van de uitkeringen tot de armoedegrens, een aangepaste arbeidsdeal zonder degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en een humaner asielbeleid.

“We willen oprecht samenwerken, maar onze uitgestoken hand is geen naïeve hand. Wij vragen u om uw beleid op een aantal punten fundamenteel bij te sturen”, klonk het uit de mond van Kristof Calvo. “U moet een keuze maken: ofwel zoekt u naar een manier van oprechte samenwerking, ofwel trekt u naar de koning. En u moet die keuze vandaag maken, want onze fractie denkt dat deze situatie onhoudbaar is.”

Vlaams Belang: “Hou de eer aan uzelf”

Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter vindt dat premier Charles Michel de eer aan zichzelf moet houden en ontslag moet nemen. “Liever vandaag dan morgen, want dan wordt het migratiepact goedgekeurd in New York”, zei hij in de Kamer.

Volgens Dewinter moet het debat over de politieke situatie gaan “over datgene waarmee de crisis begonnen is: het protest tegen het migratiepact”.

Het Vlaams Belang-kamerlid zei dat het protest tegen het VN-migratiepact “maar het topje van de ijsberg” is. “Het gaat ook over de afwijzing van internationale organisaties als de VN. Zij denken dat ze een niet-democratische wereldregering zijn die hun multicultureel wereldbeeld door de strot van de bevolking kunnen rammen.” De Vlaams Belanger noemde de regering “politieke spookrijders die aan 150 kilometer per uur tegen de wil van de bevolking in rijden”.

“Louter politiek machtsspel”

Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) ziet geen heil in vervroegde verkiezingen. “Dat verandert fundamenteel niets. Niemand gelooft dat er voor eind mei (wanneer er regionale en Europese verkiezingen zijn; nvdr) een federale regering kan gevormd worden”, klonk het.

Volgens Vuye maken we een “louter politiek machtsspel mee dat wel eens zou kunnen leiden tot een collectieve verarming”. De komende dagen komen er immers nog belangrijke dossiers op ons af. “We stevenen af op een harde brexit en er moet een nieuw interprofessioneel akkoord komen. Dat zal moeilijk zijn zonder begroting.”



PVDA: “Charles, c’est fini”

PVDA wil een eventuele motie van wantrouwen tegen de regering steunen. Dat zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. “Charles, c’est fini. Lopende zaken zijn beter dan rechtse zaken.”

Volgens PVDA is het duidelijk “dat de regering dood en begraven is”. “Niemand gelooft hier nog in het voortbestaan van de regering, we weten alleen nog niet wanneer de premier naar de koning gaat. Met wie lacht men hier eigenlijk?” De extreemlinkse partij zal een motie van wantrouwen steunen als een andere partij die indient.

Volgens PVDA zal de regering in lopende zaken niet volledig machteloos zijn. “Dat zal niet verhinderen dat we toch sociale maatregelen nemen. Als u de btw op elektriciteit wil verlagen, dan zullen wij u steunen.”

“N-VA, jullie lachen iedereen in gezicht uit”

Hedebouw nam ook N-VA op de korrel. “Jullie moeten de Vlaamse bevolking nu laten geloven dat jullie niet meer geloven in jullie eigen budget dat uitgedacht en ondertekend werd door jullie eigen minister. Jullie lachen iedereen in het gezicht uit, zonder probleem.”

De regering zou normaal gezien donderdag over de begroting moeten stemmen. N-VA heeft al verklaard het budget niet zonder boe of ba te willen goedkeuren.