Oppervlakte aan gekapte bomen en struiken langs Vlaamse wegen verdubbeld in afgelopen vijf jaar kg

22 mei 2018

13u19

Bron: Belga 37 In de periode 2017-2018 werd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op een totale oppervlakte van 118,34 hectare bomen en struiken gekapt langs snel- en gewestwegen in Vlaanderen. Dat is meer dan het dubbele van de 51,78 hectare in 2013-2014.

In 2014-2015 werd 77,82 hectare gekapt, in 2015-2016 107,96 hectare en in 2016-2017 109,49 hectare. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Het gaat om hakhoutbeheer waarbij de bomen en struiken niet volledig verwijderd worden, maar afgezaagd. Uit de stompen komen in het volgend groeiseizoen terug nieuwe scheuten tevoorschijn waarna enkele jaren later een meer gesloten groenscherm ontstaat dan voordien.

"Zonder ingrijpen zou de begroeiing onderaan volledig verdwijnen en zou het groenscherm onvolledig zijn", aldus Weyts.