Opperklimaatspijbelaar Anuna De Wever heeft diploma Sven Ponsaerts en Sabine Vermeiren

24 juni 2019

19u07 53 Spijbelen, het hoeft niet nefast te zijn voor een diploma. Klimaatspijbelaar nummer één, Anuna De Wever (18), slaagde met glans in haar laatste jaar Humane Wetenschappen. “A-attest! Zoals ik altijd heb gezegd: het klimaatspijbelen heeft totáál geen invloed op de studieresultaten.”

Na de lessen en examens zijn voor de leerlingen uit het secundair onderwijs nu ook de deliberaties achter de rug. Smartschool of een berichtje van de school brengen het verdict: geslaagd, of niet. “Ik kreeg vanmiddag alvast goed nieuws”, zegt Anuna De Wever, de bezielster van de Belgische spijbelmarsen voor het klimaat dit voorjaar. “Vaarwel Atheneum van Mortsel dus.” Ook tweelingzus Luka mag dat zeggen. “Maar ik ben ervan overtuigd: ook de andere klimaatspijbelaars hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hun schoolwerk gedaan. En als het ondanks die hectische maanden zelfs mij is gelukt…”, knipoogt de klimaatactiviste.

Nooit één vrijstelling gekregen Anuna De Wever

“Hoeveel lesuren ik uiteindelijk heb gemist? Totaal geen idee, maar het waren er veel. Mijn mening: jongeren moeten ook dingen leren buiten de schoolbanken: door te doen, en dingen mee te maken. Dus niet alleen door naar leerkrachten te zitten luisteren.” De Wever benadrukt wel dat ze steeds alle testen aflegde, en alle taken heeft moeten maken. “Nergens heb ik een vrijstelling voor gekregen. Kwestie van het schoolwerk bij te houden natuurlijk: met hulp van de leerlingenbegeleiding, en de vrienden die hun notities hebben gedeeld.”

En wat nu? “Eindelijk gaan studeren. ‘Social Sciences’ aan de VUB. Dat is ‘Politieke en Sociale Wetenschappen’, maar dan internationaler. De internationale politiek boeit me.” Voor mede-activiste Kyra Gantois is er nog geen studieresultaat bekend.