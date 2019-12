Oppassen voor mist en gladde wegen in nieuwjaarsnacht: KMI kondigt code geel af KVDS

31 december 2019

20u46 1060 Het is vanavond en vannacht oppassen geblazen voor mist en gladde wegen. Volgens weervrouw Jill Peeters kan mist - zeker in het noorden van het land - het zicht aanzienlijk beperken. Het KMI heeft alvast code geel afgekondigd. In de ochtend zouden de minima rond het vriespunt liggen en kan het ook glad zijn op de baan. De strooidiensten staan alvast paraat.

Vanavond is het volgens het KMI in de meeste streken nevelig en plaatselijk hangt er mist. Het blijft droog en lokale opklaringen en lage wolkenvelden wisselen elkaar af. Plaatselijk kunnen nevel of (aanvriezende) mistbanken gevormd worden. Ook is het opletten voor rijm. De minima schommelen op de meeste plaatsen rond of net boven het vriespunt, afhankelijk van de opklaringen is het wat kouder of minder koud.





Voor mist heeft het KMI alvast code geel afgekondigd, en dat nog tot morgenvroeg 9 uur. Dat betekent dat het zicht beperkt is tot 500 meter en lokaal zelfs tot minder dan 200 meter. “Hou voldoende afstand met de wagen en pas uw snelheid aan. Wees waakzaam”, klinkt het daarbij.

Snelheid

Het Vlaams Verkeerscentrum beaamt dat het zicht op een aantal plaatsen beperkt kan zijn door mist, onder meer op de Brusselse ring. “Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand”, klinkt het daar ook.





Wegen en Verkeer meldt dan weer dat de strooidiensten paraat staan op oudjaar. “Er is kans op gladde wegen deze nacht en morgenochtend. Wees voorzichtig onderweg”, klinkt het.



