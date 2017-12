Opnieuw zware storm verwacht in Nieuwpoort, perimeter rond omgevallen torenkraan vergroot ADN

Bron: VTM Nieuws 13 Florian Van Eenoo photonews Het gemeentebestuur van Nieuwpoort heeft vanavond opnieuw een grotere veiligheidsperimeter ingesteld rond de omgevallen bouwkraan. “Er wordt een hele zware storm verwacht in Nieuwpoort”, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) aan VTM Nieuws.

Het gaat onder meer hard waaien en de gemeente wil vermijden dat mensen op één of andere manier geraakt worden door losliggende brokstukken. “Het is een raadsel wat er nog allemaal ligt van brokstukken. We willen geen risico lopen voor mensen en auto’s.”

Simon Mouton Photo News

