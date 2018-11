Opnieuw zware spits in Antwerpen door ongeval met 5 voertuigen in Berchem ADN

Bron: Belga 7 Op de Antwerpse ring is het na gisterenavond ook deze ochtend opnieuw een erg zware spits, door een ongeval dat verschillende rijstroken versperde op een van de drukste punten van de R1. Intussen is de weg weer vrijgemaakt, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

In Berchem waren drie van de vijf rijstroken afgesloten richting Nederland door een aanrijding tussen drie personenwagens, een vrachtwagen en een bestelwagen.

Het ongeval gebeurde rond 7.50 uur en leidde een half uur later al tot lange files vanop de E17 vanaf Kruibeke, vanop de E19 van voor de Craeybeckxtunnel en vanop de A12 vanaf Wilrijk. "Het verkeer staat er zo goed als stil omdat twee rijstroken in Berchem, net als Antwerpen-Oost een van de drukste punten van het land, ruim onvoldoende is tijdens de ochtendspits", zei Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. In de andere richting ontstond er een kijkfile vanop de E19 in Kleine Bareel. Rond 9.00 uur was het ongeval afgehandeld, er is nog steeds gevolghinder.

Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij

De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland om de verzadigde R1 te ontlasten. Verkeer over langere afstand van Gent richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel.

Eerder op de ochtend was ook voor het verkeer vanuit Limburg en de Kempen naar Antwerpen al flink wat hinder ontstaan. Op de E313 in Ranst raakten drie personenwagens betrokken bij een aanrijding, wat tot een 15 kilometer lange file leidde en wachttijden van meer dan een uur.

