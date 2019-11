Opnieuw zwaar ongeval met fietser die tegen openzwaaiende autodeur knalt: met deze truc kan je levens redden TT KG

Bron: Eigen berichtgeving 9 Gisteren raakte opnieuw een fietser zwaargewond toen een onoplettende bestuurder zijn autodeur plots opengooide. Het ongeval in Leuven is er een in een lange rij: openzwaaide autoportieren zijn een van de meest voorkomende oorzaken van fietsongevallen. Nochtans bestaat er een simpele truc om het risico gevoelig te verkleinen.

Het is dé ergernis bij fietsers: autobestuurders of passagiers die zonder te kijken hun deur openen en zo voor gevaarlijke situaties zorgen. Gisteren werd in Leuven een fietser in levensgevaar afgevoerd na zo’n ongeval: de 19-jarige jongeman op een elektrische fiets moest van het fietspad afwijken en werd achteraan aangereden.

Openzwaaiende autoportieren vormen dan ook een de belangrijkste oorzaken van ongevallen met fietsers. Brussels onderzoek uit 2017, waarbij 329 pv’s diepgaand werden geanalyseerd, toonde zelfs aan dat het fenomeen in het gewest oorzaak nummer één van fietsongevallen is, bevestigt Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias. “Bovendien zijn de cijfers die beschikbaar zijn waarschijnlijk nog een grote onderschatting”, zegt Willems, “aangezien ongevallen zonder grote kwetsuren vaak niet worden aangegeven”.

Zeker met het toenemend aantal (elektrische en vaak snellere) fietsers, is voorzichtigheid dus geboden. De Wegcode zegt in een specifiek artikel expliciet dat de deuren openen verboden is “zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen, in het bijzonder voetgangers en bestuurders van tweewielers”. Hoe dat moet gebeuren, staat er echter niet.

‘Dutch reach’

Toch is er, naast goed in je spiegels kijken vooraleer je uitstapt, een heel eenvoudige truc om de kans op een ongeval te verminderen: de ‘Dutch reach’. Daarbij open je de deur van je auto niet met je linkerhand, maar met je rechterhand. Op die manier moet je je lichaam en hoofd al vanzelf draaien, waardoor je naar achteren kan kijken of er geen fietsers aankomen. Maak er een automatisme van, en ongevallen met openzwaaiende portieren behoren tot de verleden tijd, is de redenering.

De term werd bedacht door de Amerikaan Michael Charney, die claimt dat de methode in Nederland veel meer ingeburgerd is. Door het hoge aantal fietsers houden bestuurders er, zeker in vergelijking met de VS, veel meer rekening met hun aanwezigheid. Charney, dokter op rust en zelf een toegewijd fietser, startte het Dutch Reach Project op in 2016 na de dood van de 27-jarige Amanda Phillips. Zij sloeg tijdens het fietsen tegen een open autoportier aan en stierf later aan haar verwondingen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt steeds meer van de gewoonte gebruik gemaakt en is er sprake van de methode in het verkeersreglement op te nemen.