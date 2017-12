Opnieuw zinkgat in Brussel VDBS

In Brussel is opnieuw een zinkgat ontstaan, dit keer in de Stobbaertslaan in Schaarbeek. Het is ongeveer twee meter bij twee meter groot. Dat bevestigt de lokale politie. Het zinkgat ontstond gisteren vanwege een gebroken waterleiding. Op dit moment voert Vivaqua werken uit om het zinkgat te dichten.

In Brussel is opnieuw een zinkgat ontstaan. Deze keer in de Jan Stobbaertslaan.https://t.co/eOWIq2hgf0 pic.twitter.com/QERlYjSJOl — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 13 december 2017

