Opnieuw wolf gespot in Limburg ADN

04 februari 2019

16u34

Bron: Belga 0 De voorbije dagen hebben mensen in het oosten van de provincie Limburg tot drie keer toe een wolf gespot. Sporen in de sneeuw bevestigen dat het meer dan waarschijnlijk om een wolf gaat. Dat meldt Landschap vzw, de vereniging achter het meldpunt Welkomwolf.be.

Wandelaars zagen vorige week wellicht een wolf in het natuurgebied Solterheide tussen Opitter, Neerglabbeek en Neeroeteren. "Sporen in de verse sneeuw op de plaats van de waarneming bevestigen dat het hier meer dan waarschijnlijk inderdaad om een wolf ging", zegt Jan Loos van Landschap vzw. Tussen donderdagavond en zondagavond spotten mensen vermoedelijk hetzelfde dier nog twee keer in de ruime regio. Uit respect voor de privacy van de waarnemers geeft Loos geen details over de exacte locaties.

“Blijf waarnemingen doorgeven”

Landschap vzw roept iedereen op om ernstige waarnemingen te blijven doorgeven. "Sinds wolvin Naya geen halsband meer draagt, zijn waarnemingen als die van het voorbije weekend een belangrijke bron van informatie. Bovendien is het niet helemaal zeker of de waarnemingen van het voorbije weekend nu wel of niet Naya of haar vriend August betreffen", legt Loos uit.

Landschap vzw gaat er van uit dat de hele noordelijke helft van Limburg, het gebied ten noorden van de E314 Lummen-Maasmechelen, potentieel wolvengebied is. "Het is een grote misvatting om te denken dat Naya en August alleen maar op militair domein rondlopen. Bovendien ligt het in de lijn van de verwachting dat nieuwe wolven vanuit Duitsland of Nederland door Vlaanderen zullen trekken, op zoek naar een nieuw leefgebied en een partner", benadrukt Loos.

Honden aan de lijn

Loos heeft nog enkele belangrijke adviezen voor omwonenden en wandelaars. “Hou tijdens een bos- of natuurwandeling de hond altijd aan de lijn. Honden aangelijnd houden is niet alleen verplicht, in heel Noord-Limburg is het zelfs cruciaal om conflicten tussen de wilde wolf en zijn gedomesticeerde opvolger te voorkomen.”

Hij raadt verder houders van schapen, geiten en damherten in heel Noord-Limburg, die nog geen preventieve maatregelen hebben genomen, aan niet langer te wachten. “Zulke beschermende maatregelen moet je zeker ook nemen tegen loslopende honden, want die doden en verwonden jaarlijks véél meer schapen dan wolven ooit doen”, aldus Loos.

