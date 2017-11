Twee winkels en politievoertuig vernield na betoging in Brussel Ruim honderd relschoppers staan oog in oog met politie aan Naamsepoort RDK/SAM

Bron: eigen berichtgeving/belga 0 rv Screenshot. Relschoppers hebben vanmiddag vernielingen aangebracht in twee winkels in de Louizalaan in Brussel. Er vielen voorlopig geen gewonden. De politie is omstreeks 17.30 uur nog steeds massaal aanwezig in de buurt van de Naamsepoort, waar relschoppers niet willen wijken.

Een aanvankelijk onschuldige betoging op het Poelaertplein tegen slavernij in Libië is omstreeks 16 uur uit de hand gelopen. Plots stapten dertig relschoppers in de richting van de Louizalaan, waar ze een Damart-winkel binnendrongen en kleren op de grond gooiden.

"Een dertigtal jongeren die aanwezig waren bij de manifestatie op het Poelaertplein hebben op een gegeven moment hun gezicht bedekt en zijn dan richting Louiza getrokken om daar beschadigingen aan te brengen aan een aantal winkels", vertelt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Mark Baert Manifestanten betoogden tegen slavernij in Libië.

Ze gooiden ook met stenen, maar niemand liep verwondingen op. De relschoppers vernielden ook de alarmsystemen aan de ingang. Hetzelfde verhaal in kledingwinkel Caroline Biss op de Louizalaan. Ook daar gooiden enkele jongeren met stenen. “Gelukkig liep niemand verwondingen op”, aldus één van de medewerksters. “Ze vernielden wel alle kleren die in de etalage hingen.” Ook een wagen van de federale politie werd beschadigd.

Waterkanon en helikopter

De aanwezige politie op de manifestatie kreeg steun van de federale politie, die het waterkanon inzette en een helikopter liet aanvliegen. Bij de tussenkomst van de oproerpolitie werden twaalf personen administratief aangehouden.

Net zoals bij de andere rellen kunnen de opgepakte personen laten gerechtelijk aangehouden worden indien er beelden blijken te zijn waarmee aangetoond kan worden dat deze personen strafbare feiten hebben gepleegd.

Grimmige sfeer aan Justitiepaleis in #Brussel. Betoging tegen slavernij (?) loopt nu uit de hand. pic.twitter.com/pdYz5Tolpk Thijs Roelen(@ ThijsRoelen) link

Matonge

Rond 17 uur leek de rust teruggekeerd, maar ondertussen staan ruim honderd relschoppers oog in oog met de politie aan de Naamsepoort. Het waterkanon staat klaar om ingezet te worden. Ook in de Congolese wijk Matonge in Elsene, naast de Naamsepoort, is sprake van rellen. Daarover tweet MR-gemeenteraadslid Assita Kanko.

Rellen in mijn wijk in Matonge Brussel. Émeutes dans mon quartier à Ixelles. Nous profitions d'un moment dehors et maintenant c'est le chaos. Jet de pierres.

Affrontements avec les forces de l ordre. Inacceptable. Zo is dit opgeblazen? Nee. Dit is onveiligheid. pic.twitter.com/D6wuhp5o9W Assita KANKO(@ Assita_Kanko) link

Onaanvaardbaar

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon veroordeelt de feiten via Twitter. "Opnieuw onaanvaardbaar gedrag van relschoppers in Brussel. Crisiscentrum volgt situatie samen met politiediensten strikt op."

Opnieuw onaanvaardbaar gedrag van relschoppers in Brussel. Crisiscentrum volgt situatie samen met politiediensten strikt op. Jan Jambon(@ JanJambon) link

