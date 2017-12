Opnieuw wegverzakking in Brussel

Silke Vandenbroeck

21u11

Bron: Eigen berichtgeving

Dieter Nijs

In de Brusselse gemeente Jette is een wegverzakking ontstaan in de Leopold I-straat. “Het gaat om een verzakking van ongeveer een vierkante meter groot en een meter diep. Er is geen enkel gevaar”, zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de lokale politie.