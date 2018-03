Opnieuw wagen volledig uitgebrand in Brugge terwijl vrouw naar bakker gaat Jan Van Maele

18 maart 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Jan Britostraat in Sint-Andries, Brugge is vanmorgen rond half elf een auto in de vlammen opgegaan. De bestuurster had haar Mini op de parking van een bakkerij geplaatst en ging brood halen. Toen ze terugkwam stond haar auto in lichterlaaie.

De brandweer had weinig moeite met het blussen van de brandende wagen maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Vermoedelijk is een kortsluiting in het motorcompartiment de oorzaak. Ook een aanpalende haag vloog in brand.

Niemand raakte gewond. De Jan Britostraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor alle verkeer.

Ook gisteren brandde er in Sint-Michiels een wagen volledig uit. De monovolume stond op de oprit van een woonhuis geparkeerd toen hij plots in brand vloog. Het vuur ontstond in het motorcompartiment en breidde snel uit.