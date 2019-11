Opnieuw waarschuwing voor Belgisch stroomtekort bij koudepiek en weinig wind AW

27 november 2019

11u26

Bron: Belga 40 Als de temperatuur onder de -5 graden duikt, er weinig wind is en er opnieuw onverwacht centrales uitvallen, dreigt er deze winter in België opnieuw een stroomtekort. Daarvoor waarschuwen de Europese netbeheerders.

In normale omstandigheden dreigen geen stroomtekorten in Europa deze winter, aldus ENTSO-E, de vereniging van Europese hoogspanningsbeheerders.

Maar de netbeheerders onderzochten ook hoe het zit met onze bevoorradingszekerheid in extreme omstandigheden: als het kwik onder de -5 graden duikt en de productie van windenergie maar op dertig procent zit van de totale capaciteit, in combinatie met uitvallende centrales. Dan bestaat opnieuw het risico dat we met stroomtekorten kunnen kampen.

België zou dan opnieuw zwaar afhangen van import van elektriciteit en op bepaalde uren van buitengewone maatregelen, aldus ENTSO-E.

“Als, als, als”

In een reactie relativeert hoogspanningsbeheerder Elia de waarschuwing van ENTSO-E. “Het gaat wel om veel als, als, als”, aldus een woordvoerster. De situatie is volgens Elia niet te vergelijken met vorig jaar, toen op een bepaald moment ons land draaide op één werkende kerncentrale. “De marktomstandigheden zijn vandaag gunstiger dan vorig jaar”, zegt woordvoerster Marleen Vanhecke. “De beschikbaarheid van het nucleair park is veel hoger. En er is de interconnectie met Groot-Brittannië”. Sinds januari stroomt elektriciteit tussen ons land en Groot-Brittannië, dankzij een onderzeese stroomkabel waar 1.000 MW - ongeveer het vermogen van een kerncentrale - kan getransporteerd worden.

Elia blijft de situatie wel opvolgen. “Maar we verwachten geen problemen zoals we die vorig jaar wel vreesden”.