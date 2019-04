Opnieuw voetganger overleden: man (87) sterft na aanrijding op zebrapad Hans Renier

03 april 2019

14u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Binnenland Opnieuw is in het Brusselse een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Een man (87) die in Kraainem op het zebrapad werd aangereden door een camionette, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.

Het ongeval gebeurde gisteren rond 16 uur ter hoogte van Acaciasstraat de Koningin Astridlaan in Kraainem. “Het slachtoffer, een 87-jarige man, stak in de nabijheid van zijn woonplaats te voet de rijbaan over”, zegt een woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. “Op dat ogenblik werd hij aangereden door een VW Transport. De 34-jarige bestuurder van dit voertuig onderging een ademtest die ‘safe’ resulteerde. Hij was in shock en kon niet meteen verhoord worden.”

Op het zebrapad

Het slachtoffer is gisteravond overleden in het ziekenhuis. “Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Gelet op de impact op het voertuig en de remsporen, denkt deze dat de voetganger op het zebrapad overstak op het ogenblik van de aanrijding. Het onderzoek loopt.”

De voorbije dagen waren er al verschillende zware ongevallen met voetgangers in Brussel. Op het IJzerplein werd gisterochtend een voetgangster gegrepen door een bestelwagen. Ze verkeerde even in levensgevaar.

Zondag kwam in Koekelberg Dariana Palcau (30) uit Brussel om het leven. Ze werd van het zebrapad gemaaid op de Jetselaan. De 19-jarige die de vrouw doodreed had slechts een voorlopig rijbewijs. Hij bleek niet onder invloed van alcohol of drugs, en werd na enkele uren vrijgelaten. Hij was zwaar onder de indruk.

De Voetgangersbeweging was daar niet over te spreken. “Als je op deze manier een dodelijk ongeval veroorzaakt, mag het geen verzachtende omstandigheid zijn dat je niet onder invloed bent of dat je niet eerder een ongeval hebt gehad”, klonk het. “We verwachten van onze overheid en het gerecht een veel harder signaal.”

Houssem-Eddine B. (19) die het ongeval veroorzaakte in Koekelberg, voelt zichzelf ook een slachtoffer. Hij kroop naar eigen zeggen enkel achter het stuur omdat de chauffeuse van dienst “heel dronken” was.

Toen een ploeg van VTM Nieuws aan het zebrapad in Koekelberg beelden maakte, was te zien hoe zelfs een politievoertuig over het fietspad rijdt.

Vanmorgen plaatste Brussel Mobiliteit paaltjes langs het fietspad, zodat bestuurders er niet meer over kunnen rijden.

Nog naar aanleiding van het dodelijk ongeval in Koekelberg, schreef een vader van drie kinderen een vlammende open brief over de gevaren van het verkeer in Brussel.