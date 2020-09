Opnieuw vijf actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt aan Egmontpaleis ADN

26 september 2020

21u57

Bron: Belga 0 De Brusselse lokale politie heeft zaterdagavond vijf actievoerders van de radicale klimaatgroep Extinction Rebellion administratief aangehouden. Dat meldt de beweging zelf. Onder het motto "En, wat is uw plan? " wilden ze benadrukken dat structurele maatregelen die de huidige ecologische en sociale crisis aanpakken, een prioriteit moeten zijn in het volgende regeerakkoord.

Het is niet de eerste keer dat de leden van Extinction Rebellion deze week betogen om hun bezorgdheid te uiten over de federale regeringsvorming. Sinds maandag en nog tot en met 1 oktober is de klimaatactiegroep van plan om dagelijks een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid uit te voeren.

Maandag werden aan het koninklijk paleis ook al drie leden van de beweging opgepakt, dinsdag werden vijf activisten opgepakt aan de Wetstraat 10, woensdag werden opnieuw aan het koninklijk paleis acht actievoerders van de klimaatgroep ingerekend. Donderdag werden dan drie leden gearresteerd aan het Egmontpaleis, vrijdag waren dat er tien.