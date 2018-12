Opnieuw verkeershinder op E17 in Rekkem door actie "gele hesjes"

21 december 2018

Door een actie van de Franse "gele hesjes" is er grote verkeershinder op de E17 aan de grensovergang in Rekkem. Richting Frankrijk is het personenverkeer volledig geblokkeerd, naar België kan het verkeer met mondjesmaat door. Dat meldde het Vlaams Verkeerscentrum omstreeks 22 uur op Twitter.