Opnieuw verdachte vrijgelaten in dossier van boot met anderhalve ton cocaïne Redactie

05 november 2018

17u52

Bron: belga 0 In de zaak van een boot met anderhalve ton cocaïne heeft de correctionele rechtbank van Brugge een verdachte onder elektronisch toezicht vrijgelaten. Enkel Oostendenaar N.H. (57) zit nog in de cel. De drugs werden in juni 2017 aangetroffen en hebben een straatwaarde van 225 miljoen euro.

De drugsvangst kaderde in een lopend gerechtelijk onderzoek naar een drugstrafiek vanuit Zuid-Amerika. In dat onderzoek hielden de speurders een hele tijd een vissersboot aan de Hendrik Baelskaai in Oostende in de gaten. Na de inbeslagname werd de Bounty 2 in Zeebrugge grondig onderzocht door de politie. Anderhalve ton onversneden cocaïne bleek verstopt te zitten in een soort dubbele bodem.

De Nederlander M.V.R. en Oostendenaar N.H., die gespecialiseerd is in het kopen en verkopen van boten, worden ervan verdacht de leiders te zijn van de bende. Vier verdachten werden eind juni 2017 aangehouden. In totaal moeten acht Nederlanders, twee Polen en twee Oostendenaars zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden.

Het eigenlijke proces gaat pas op 26 november van start, waardoor meerdere beklaagden om hun vrijlating vroegen.

M.V.R. werd als eerste onder voorwaarden vrijgelaten door de Gentse KI. Vorige week besliste de KI dat ook P.R. op borg de gevangenis mocht verlaten. De correctionele rechtbank wilde N.H. onder elektronisch toezicht vrijlaten, maar na beroep van het parket werd die beslissing door de KI teruggedraaid.

Vanmiddag vroeg meester Mieke Byttebier met succes om de vrijlating van H.V.D.H., die de Bounty 2 van Kaapverdië naar Oostende heeft gevaren. De Nederlander uit Bredene mag de gevangenis met een enkelband verlaten. Het parket heeft geen beroep aangetekend tegen die beslissing.