Opnieuw verdachte autobrand in Antwerpen: "Jerrycan gevonden naast voertuig" Sander Bral

20 juli 2018

17u57

Bron: Eigen berichtgeving 5 De stad Antwerpen heeft opnieuw te maken met een verdachte autobrand. De buren zagen naast de wagen, die volledig in de vlammen opging, een jerrycan staan. “De oorzaak wordt onderzocht door het labo”, klinkt het bij de lokale politie. “Kwaad opzet valt niet uit te sluiten.”

De auto brandde uit in de Voorjaarstraat in Wilrijk. Volgens buurtbewoners trof het labo een jerrycan aan naast het voertuig die werd meegenomen voor onderzoek. Er werd in de buurt ook over een ontploffing gesproken. “Er is geen ontploffing geweest”, benadrukt de politie. “Mogelijk hoorden buurtbewoners knallen van de autobanden die het begaven door de hitte van de brand.”

Er vielen geen gewonden, de wagen is wel volledig uitgebrand. Naast lokale politie en gerechtelijk labo is ook de federale politie ter plaatse om de zaak te onderzoeken. De straat is volledig afgesloten.

De stad Antwerpen en randgemeenten worden al enige tijd geplaagd door dit soort voorvallen. Gisterenochtend nog ontplofte er een granaat aan een restaurant in Antwerpen. Ook toen vielen er geen gewonden.