Opnieuw vaten met drugsafval gedumpt in Lommel EB

26 januari 2018

17u27

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben vandaag in de Ankerstraat in Lommel vaten met drugsafval gedumpt. Exact drie weken geleden was in dezelfde straat al drugsafval achtergelaten.

"Het gaat om twee grote vaten van een kubieke meter en een tiental van 20 tot 25 liter. De grote vaten waren grotendeels leeggelopen. Brandweer en civiele bescherming hebben de vloeistof, die nog niet in de bodem gelekt was, verwijderd, waarna de bodem werd afgedekt. Een bodemdeskundige zal uitmaken hoe ernstig de verontreiniging is", zegt de Limburgse persmagistraat Anja De Schutter.

Het parket van Limburg heeft voorlopig geen spoor naar de daders. Op vrijdag 5 januari troffen agenten in de Ankerstraat al twee grote vaten met elk een inhoud van duizend liter aan, net als twintig vaten van elk 20 liter en negen vaten van 30 liter.

De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft in 2016 melding gekregen van zestien dumpingen van chemisch afval. Vorig jaar stond de teller op veertien.