Opnieuw vaccinaties voor jonge kinderen vanaf 1 april ADN

25 maart 2020

18u03

Bron: Belga 1 Kind en Gezin zal vanaf 1 april opnieuw kinderen vaccineren. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Die vaccinaties waren tijdelijk stopgezet door de coronacrisis.

Vorige week donderdag kondigde minister Beke aan dat Kind en Gezin omwille van de coronacrisis tijdelijk zou stoppen met het vaccineren van jonge kinderen. Eerst was het de bedoeling om vanaf 6 april de draad van de vaccinaties opnieuw op te pikken. Maar in het Vlaams Parlement heeft minister Beke nu gezegd dat de vaccinaties "normaal gezien" al vanaf 1 april opnieuw opgestart worden.

Vertrouwen

Kind en Gezin staat naar eigen zeggen klaar "om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus". Bij die consultaties zal volgens de organisatie rekening gehouden worden met de verstrengde maatregelen. Zo zijn extra maatregelen rond hygiëne en afstand voorzien.



En hoewel dat volgens de richtlijnen van Sciensano en Zorg en Gezondheid strikt gezien niet nodig is, zullen de verpleegkundigen en artsen in de consultatiebureaus een mondmasker dragen. "Het dragen van een mondmasker is de nieuwe norm geworden. Zowel medewerkers als ouders voelen zich veiliger bij het dragen van een mondmasker", klinkt het. Daarom is in overleg met de experten beslist om ze toch te gebruiken in de consultatiebureaus. "Kind en Gezin wil zo maximaal tegemoet komen aan de veiligheidsnormen én de behoefte aan een veilig gevoel. Het is immers cruciaal dat zoveel mogelijk ouders met vertrouwen naar de consultatiebureaus kunnen komen".

Consult voor pasgeborenen

Wat de vaccinaties zelf betreft, wil Kind en Gezin tegen eind april alle kinderen vaccineren die in maart en april ingepland stonden. "Naast de vaccinaties zorgen we ook voor een consult voor de pasgeborenen op het consultatiebureau. We zetten nu alles op alles om zo snel mogelijk alle ouders te contacteren voor een nieuwe afspraak", zegt woordvoerster Nele Wouters.

Bij Domus Medica, de belangenvereniging voor huisartsen en huisartsenkringen, is men blij dat de vaccinaties versneld hervat worden. "De verenigingen van kinderartsen en huisartsen zijn verheugd dat Kind en Gezin de vaccinaties terug opstart en zijn in overleg met Kind en Gezin om te bekijken waar de huisartsen en kinderartsen een helpende hand kunnen toesteken om de vaccinaties vlot te laten verlopen in deze uitzonderlijke tijden", zegt voorzitter Roel Van Giel.