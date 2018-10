Opnieuw uitstel voor vonnis rond geannuleerde vluchten Ryanair

kg

26 oktober 2018

17u18

Bron: Belga

0

De handelsrechtbank van Charleroi, die zich vandaag zou uitspreken in de zaak tegen Ryanair over vertraagde of geannuleerde vluchten in de herfst van vorig jaar, heeft haar vonnis uitgesteld naar 16 november. Eerder werd het vonnis ook al met een week uitgesteld. Volgens claimorganisatie Happy Flights zijn sinds de zaak meer dan duizend nieuwe klachten ingediend.