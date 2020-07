Opnieuw twee verdachten opgepakt van rellen 7 juni in Brussel KVDS

24 juli 2020

19u41

Bron: Belga 0 De Brusselse lokale politie heeft twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de rellen na de betoging tegen racisme en politiegeweld op 7 juni . Het gaat om twee van de twaalf personen voor wie een opsporingsbericht was verspreid. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Eerder waren al andere verdachten opgepakt en het onderzoek naar de rellen loopt nog verder, aldus het parket.

Op 7 juni vond op het Poelaertplein in Brussel een betoging tegen racisme en politiegeweld plaats, naar aanleiding van de dood van George Floyd bij een arrestatie in de Verenigde Staten. De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd en de politie pakte 239 mensen op.

Taskforce

Een van die opgepakte personen, een 23-jarige man, moet zich op 7 augustus al voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een diefstal met braak. Enkele dagen na de rellen werd ook een 17-jarig meisje opgepakt dat een diefstal met braak had gepleegd in de Foot Korner-winkel op de Elsensesteenweg. Zij kreeg gemeenschapsdienst opgelegd.





Na de rellen richtte de Brusselse politie ook een taskforce op. De politie vroeg het publiek ook om beelden van de incidenten door te sturen. Een 70-tal mensen ging al op die vraag in. Die beelden leidden eind juni tot de arrestatie van twee andere verdachten, een 20-jarige student uit Sint-Jans-Molenbeek en een 22-jarige man uit Brussel. Beiden zouden de ruiten van een juwelier en een cosmeticawinkel vernield hebben, en een van hen zou ook op straat brand hebben gesticht, waarna het vuur zich verspreidde naar de gevel van de cosmeticawinkel.



Lees ook: Twee twintigers opgepakt voor plunderingen na Black Lives Matter-betoging: schade geraamd op 60.000 euro