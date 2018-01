Opnieuw twee truckers overvallen op snelwegparking in Groot-Bijgaarden: messteken in het aangezicht Tom Vierendeels Astrid Roelandt

26 januari 2018

13u24

Bron: eigen berichtgeving

Illegalen hebben afgelopen nacht opnieuw twee truckers, een Roemeen en een Let, overvallen op het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. De slapende truckers werden in hun cabine aangevallen en bedreigd met een scherp voorwerp. Een van hen liep door zich te verweren enkele snijwonden in het gezicht op. Zijn persoonlijke bezittingen zoals zijn gsm en portefeuille werden gestolen.

Het probleem van de overvallende illegalen sleept al maanden aan. Zo zouden er twintig tot vijfentwintig gevallen per maand zijn, met soms pieken tot drie à vier feiten per nacht. Midden november vorig jaar konden agenten van de politiezone Dilbeek nog twee daders arresteren die tijdens een observatie op heterdaad betrapt werden. Het ging om een 17-jarige Syriër en een 28-jarige Egyptenaar. Een derde dader kon ontkomen. De minderjarige werd toen in een gesloten instelling geplaatst, de meerderjarige belandde in de cel. In de periode tussen 1 november en 15 november alleen al werden er twaalf feiten gepleegd. In november 2016 ging het zelfs zo ver dat een trucker doelbewust een messteek in de hals kreeg. Een Egyptenaar werd toen opgepakt op verdenking van doodslag.

Dilbeeks Burgemeester Willy Segers (N-VA) liet deze week nog weten dat hij de vrachtwagenparking langs de E40 's nachts tussen 22 uur en 6 uur gaat sluiten. Alles wordt momenteel in het werk gesteld om deze maatregelen zo snel mogelijk van start te laten gaan. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet geweten, maar het is de bedoeling eerstdaags te starten.