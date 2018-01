Opnieuw twee sporen beschikbaar tussen Lichtervelde en Tielt

ep

12u51

Bron: Belga

1

Hans Verbeke De geknapte bovenleiding in Lichtervelde.

Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Tielt in de provincie West-Vlaanderen is hervat over twee sporen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.