Opnieuw twee kopstukken van Albanese mensensmokkelbende opgepakt TTR

21 juni 2018

12u44

Bron: Belga 0 In het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw twee vermoedelijke kopstukken van een Albanees netwerk van mensensmokkelaars opgepakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De bende zou volgens de Britse National Crime Agency (NCA) verantwoordelijk zijn voor het smokkelen van honderden transmigranten.

In de nacht van 18 op 19 februari voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen.

Ook de Roemeense vrachtwagenchauffeur werd aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de bende. Verder onderzoek wees immers uit dat de mensensmokkelaars gebruikmaakten van gegarandeerde transporten, met medeweten van de vrachtwagenchauffeur dus. De criminele organisatie werd geleid vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar het voormalige Formule 1-hotel in Gent werd door bendeleden en vluchtelingen gebruikt als uitvalsbasis. In totaal belandden al tien verdachten in de cel, waarvan er twee ondertussen terug op vrije voeten zijn.

Smokkelorganisatie

Gisteren maakte het parket al bekend dat Alket D. (31) in Londen werd opgepakt. Ondertussen zijn ook twee andere kopstukken van de criminele organisatie ingerekend. Kujdesi D. (33) werd gisterenagavond opgepakt in een industriepark in Londen. Sabah Z. (34) liep vanochtend tegen de lamp op de luchthaven van Gatwick. De verdachte was net vanuit de Albanese hoofdstad Tirana teruggevlogen naar Engeland. Over de precieze rol van de verdachten kan het parket niets kwijt, maar het gaat sowieso om mensen uit de entourage van Alket D.

"De arrestaties onderlijnen eens te meer zowel de wijze waarop de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen een volledige beeldvorming heeft verricht van de smokkelorganisatie, als de goede samenwerking met de National Crime Agency die gisteren en deze nacht de acties heeft verdergezet tot alle targets werden gearresteerd", aldus procureur Frank Demeester.

Westminster Magistrates' Court zal zich nu moeten buigen over de overlevering van de drie verdachten. Die Londense rechtbank oordeelde gisteren al dat Alket D. in de cel moet blijven in afwachting van de beslissing over zijn overlevering aan België.