Opnieuw twee kinderen met salmonella

Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

26 mei 2018

16u34

Bron: VTM Nieuws

0

In het ziekenhuis van Tielt hebben zich vanmorgen nog twee kinderen gemeld met symptomen van een salmonellabemetting. In totaal raakten al minstens 120 kinderen ziek uit 37 scholen in West-en Oost-Vlaanderen. De oorzaak ligt wellicht bij een lasagnemaaltijd voor scholen, gemaakt door een traiteur uit Harelbeke. Dat bedrijf is preventief gesloten.