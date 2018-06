Opnieuw twee geldautomaten opgeblazen vannacht: in Lommel en Lummen

Elien De Wulf

21 juni 2018

07u27

Bron: VTM Nieuws

0

Er hebben afgelopen nacht opnieuw twee plofkraken plaatsgevonden, deze keer in Lommel en Lummen. Er werden bankautomaten van bpost opgeblazen, dat bevestigt bpost aan VTM NIEUWS. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee plofkraken, ook over de buit is nog niet bekend.