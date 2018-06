Opnieuw twee geldautomaten opgeblazen vannacht: in Lommel en Lummen Elien De Wulf Toon Royackers Marco Mariotti

21 juni 2018

07u27

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 140 Er hebben afgelopen nacht opnieuw twee plofkraken plaatsgevonden, deze keer in Lommel en Lummen. Er werden bankautomaten van bpost opgeblazen, dat bevestigt bpost aan VTM NIEUWS. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee plofkraken, ook over de buit is nog niet bekend.

"De kantoren waren gesloten en de camera's zijn onschadelijk gemaakt. Met hoeveel de gangsters waren en of er al dan niet buit was, is nog niet duidelijk", zegt bpost aan VTM NIEUWS. De onderzoeken zijn op dit moment volop bezig. De kantoren zullen vandaag gesloten blijven.

Het kantoor in Lummen is door de ontploffing verwoest. Ook delen van de bankautomaat zijn tot op de straat geblazen. Getuigen werden omstreeks 3.20 uur wakker door een luide knal. Even later zagen ze een auto wegscheuren. Volgens de getuigen spraken de daders duidelijk met een Nederlands accent.

Er werden de voorbije maanden al verschillende plofkraken uitgevoerd op geldautomaten in post- en bankkantoren. Naar aanleiding daarvan vond er vorige week nog spoedoverleg plaats tussen de banksector, binnenlandse zaken, politie en justitie. Er werd toen onder meer afgesproken de zone waar de geldautomaten staan, vanaf 23 uur af te sluiten.

Dat was ook in Lummen en Lommel het geval, verzekert bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Maar dat hield de daders dus niet tegen.