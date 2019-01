Opnieuw twee everzwijnen positief: Afrikaanse varkenspest rukt verder op in de Ardennen ADN

09 januari 2019

16u23

Bron: Belga 0 Bij een controle van twee everzwijnen in het versterkte observatiegebied in het zuiden van de provincie Luxemburg, is Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Dat maakte Waals minister van Landbouw René Collin vandaag bekend. De Afrikaanse varkenspest rukt zo verder op in de Belgische Ardennen. De bufferzone wordt onmiddellijk verder uitgebreid naar het zuidwesten.

"Deze twee nieuwe gevallen bevestigen de sterke opmars van het virus naar het westen. In het kader van deze nieuwe ontwikkelingen zullen de controlegebieden hertekend en aangepast worden. De bufferzone zal in het zuidwesten van het land uitgebreid worden met een deel van de versterkte observatiezone", klinkt het bij het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin, na overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en de Waalse overheidsdiensten.

Naast het uitbreiden van de bufferzone, worden ook maatregelen getroffen om het controlesysteem in de strijd tegen de ziekte te verbeteren. Zo worden alle gebieden extra bewaakt, systematisch gezocht naar geïnfecteerde kadavers en de bioveiligheidsregels strikt nageleefd. In het westen op de as Pin-Orval-Limes-Gérouville-Sommethonne-Villers-la-Loue moet een extra afrastering de dieren tegenhouden en wordt de vernietiging van everzwijnen geïntensifieerd.

Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg zijn al op de hoogte gebracht van de situatie.