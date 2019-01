Opnieuw twee everzwijnen met Afrikaanse varkenspest ontdekt in de Ardennen, tiental scoutsgroepen moet nieuwe kampplaats zoeken ADN TTR

09 januari 2019

16u23

Bij een controle van twee everzwijnen in het versterkte observatiegebied in het zuiden van de provincie Luxemburg, is Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Dat maakte Waals minister van Landbouw René Collin vandaag bekend. De Afrikaanse varkenspest rukt zo verder op in de Belgische Ardennen. De bufferzone wordt onmiddellijk verder uitgebreid naar het zuidwesten.

"Deze twee nieuwe gevallen bevestigen de sterke opmars van het virus naar het westen. In het kader van deze nieuwe ontwikkelingen zullen de controlegebieden hertekend en aangepast worden. De bufferzone zal in het zuidwesten van het land uitgebreid worden met een deel van de versterkte observatiezone", klinkt het bij het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin, na overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en de Waalse overheidsdiensten.

Naast het uitbreiden van de bufferzone, worden ook maatregelen getroffen om het controlesysteem in de strijd tegen de ziekte te verbeteren. Zo worden alle gebieden extra bewaakt, systematisch gezocht naar geïnfecteerde kadavers en de bioveiligheidsregels strikt nageleefd. In het westen op de as Pin-Orval-Limes-Gérouville-Sommethonne-Villers-la-Loue moet een extra afrastering de dieren tegenhouden en wordt de vernietiging van everzwijnen geïntensifieerd.

Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg zijn al op de hoogte gebracht van de situatie.

Nieuwe kampplaats voor jeugdbewegingen

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal de groepen die op zomerkamp zouden gaan in een gebied dat getroffen is door Afrikaanse varkenspest helpen heroriënteren. Momenteel gaat het om een tiental scoutsgroepen dat in een risicozone een kamp registreerde, maar dat aantal zou nog kunnen oplopen, laat de organisatie vandaag weten in een mededeling. Binnen die bufferzone is een zomerkamp in principe wel toegelaten, maar het is verboden om de bossen in de omgeving te betreden. Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt zijn leden aan om de lokale autoriteiten te raadplegen om na te vragen wat wel en niet mag.

Als het kamp gepland was in het besmette gebied, moeten de groepen op zoek gaan naar een andere kampplaats. Dat geldt zowel voor kampen in tenten als in gebouwen. In dat geval worden de betrokken groepen via de pedagogische staf bijgestaan om voor het komende kamp een ander terrein te zoeken dat tegemoetkomt aan haalbare voorwaarden zoals periode, capaciteit, prijs en voorzieningen, laat Scouts en Gidsen Vlaanderen weten.

Belangrijk is ook dat de eigenaar van het kampterrein gecontacteerd wordt om het te annuleren. Daarbij moet de eigenaar ook het voorschot dat de groep betaald heeft terugstorten. Hierbij is het nationaal secretariaat van de organisatie bereid om te bemiddelen als dat nodig is.

KSA wacht nog af met zijn groepen te adviseren, tot dat de lokale overheden communiceren.