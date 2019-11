Exclusief voor abonnees Opnieuw twee doden door CO-vergiftiging: alles wat u moet weten over deze stille doder Sven Ponsaerts

18 november 2019

16u22 14 Twee mensen lieten zondagnacht in het Oost-Vlaamse Zulte het leven bij een CO-vergiftiging. Ze stikten in hun slaap door een slecht werkend gasverwarmingstoestel. In 2018 overleden 19 personen in ons land na een ongeval met CO-vergiftiging. Zowel het Agentschap Wonen als het Antigifcentrum voeren momenteel een preventiecampagne. Alles wat u moet weten over deze stille doder.

Iedere herfst- en winterperiode opnieuw vallen er CO-slachtoffers. Vorig jaar werden 885 landgenoten in hun woning getroffen door een CO-intoxicatie. In 19 gevallen kende het incident zelfs een dodelijke afloop, zo blijkt uit het recentste jaarverslag van het Antigifcentrum. “In meer dan 10% van alle gecontroleerde woningen stellen we een ernstig risico op CO-vergiftiging vast. Het is daarmee het meest vastgestelde ernstige gebrek”, aldus het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Wat is CO?

Koolstofmonoxide (CO) is een giftig en uiterst gevaarlijk onzichtbaar gas, dat niet alleen kleurloos maar ook geur- en smaakloos is. Dat maakt het tot een sluipmoordenaar. CO wordt gevormd bij een slechte of onvolledige verbranding. Het kan enkel ontstaan bij verwarmingstoestellen met een vlam, die werken op gas, hout, pellets, kolen, stookolie of petroleum. Bij elektrische toestellen kan er geen CO ontstaan.

Het Antigifcentrum lanceert precies vandaag bovenstaand campagnefilmpje dat op de gevaren van CO-vergiftiging moet wijzen.

